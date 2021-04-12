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İtalyanlar Türk tokadını yedi!

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, Draghi yönetiminin diplomatik kanallardan ilettiği özrü Ankara’nın “Resmi özür dileyin” diyerek geri çevirdiğini yazdı. İki gazete, Türkiye’nin 70 milyon euroluk helikopter anlaşmasını da askıya aldığını belirtti.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:51
İtalyanlar Türk tokadını yedi!

İtalya’da hükümetin dağılması sonrası Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen eski bankacı Mario Draghi’nin “Ankara’daki AB protokol krizi” sonrası hakikati bilmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri ülkesini zora soktu. Başbakan Draghi’nin küstahlık yapıp Erdoğan’ı protokol krizinden sorumlu tutması ve “Diktatör” demesinin üzerinden günler geçse de İtalyan basını olayı gündemden düşürmüyor.

Ülkenin en önemli iyi yayın organı La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, Başbakan Draghi’nin söyleminin İtalya’ya zarar verdiğini, Türkye’nin Roma’yla anlaşmaları askıya aldığını yazdı. Türkiye ile yaşanan diplomatik krizin aşılması için Ankara’ya diplomatik kanallardan “Yanlış anlaşılma ve özür mesajı” iletildiği ancak bunun kabul edilmediğini belirten Çizme gazeteleri, Türkiye’nin açık ve resmi bir özür beklediğini ifade ettiler.

Resmi ve açık bir özür bekleyen Türkiye’nin, Draghi’nin küstah ifadesinden oldukça rahatsız olduğu ve bunu da yapılan anlaşmaları askıya almakla gösterdiği belirtildi. Il Fatto Quotidiano gazetesi, İtalyan Leonardo ile yapılan 70 milyon euroluk helikopter anlaşmasını askıya alan Türkiye’nin önümüzdeki günlerde yapılması planlanan yeni anlaşmaları da rafa kaldırdığını ifade etti.

Draghi yönetiminin ekonomik krizle boğuşan İtalya’yı bu sıkıntılı günlerde yeni bir krize soktuğunu belirten gazeteler, Erdoğan yönetiminin Türkiye’de elektrik santralleri inşa eden büyük enerji şirketi Ansaldo Energia’nın da aralarında olduğu üç İtalyan şirketi de uyardığı ve onların sözleşmelerini de feshetmeye yönelik girişimler başlattığını belirtti.

Türkiye, bizi Libya'dan siler
Bu arada; Türkiye’nin Libya ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğini de dile getiren bazı İtayan siyaset bilimciler, Draghi’nin akılalmaz bir şekilde iyi ilişkilerin süre geldiği Türkiye’yi bir anda düşman ettiğini ve bunun ülkeye birçok alanda zarar vereceğini belirtti. İtalya’nın Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden biri olduğunu belirten siyaset uzmanları, “Türkiye, Roma’nın geri adım atıp özür dilemesini bekliyor. Bu olmaz ve Ankara, İtalya’yı düşman ilan ederse Libya’daki çıkarlarımız da tehlikeye girer. Libya’da şu an en etkili ve en güçlü konumda olan Türkiye, istemedikçe İtalya, orada hiçbir iş yapamaz” diyerek Draghi yönetiminin yanlıştan dönmesini istediler.

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