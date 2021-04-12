İslamofobiyi 43 sayfa ile yıktı!

Dünyada 56 İslam ülkesindeki 18-35 yaş arası 600 milyon genç için çalışmalar yürüten İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) “21'inci Yüzyılın Yükselen Gücü Olarak Kadınlar” temasıyla ‘Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi' düzenledi. Online olarak gerçekleştirilen zirvede, dünyanın dört bir yanında ilklere imza atan başarılı Müslüman kadınlar ağırlandı. Biz de o kadınlardan ABD'li halterci Kulsoom Abdullah ve basketbolcu Bilqis Abdul-Qaadir ile konuştuk.



ELİNİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIN



“Bence dünya Müslüman kadınların başarı hikayelerine hazır ve bu hikayeleri bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanan Abdullah, sözlerini şöyle bitirdi: “Çevreniz, yaşınız ve çabalarınız ne olursa olsun istediğiniz şeyi yapmanın bir yolunu bulun. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüyle ilgili endişelenmemek için elinizden gelenin en iyisini yapın.”







