Emine Erdoğan’dan Ramazan mesajı!

Bu gece kalkılacak olan ilk sahur ile Ramazan ayı başlıyor. Emine Erdoğan da, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayımladı.



"RAMAZAN-I ŞERİF İSLAM ALEMİNE MÜBAREK OLSUN"



Erdoğan, mesajında, "Özlemle beklediğimiz Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Bu manevi iklimde yeryüzüne yağan rahmetin, tüm dertlerin şifası olmasını diliyorum. Allah, hepimize Kuran-ı Kerim'in hakikatine mazhar olmayı nasip etsin. Ramazan-ı Şerif İslam alemine mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.



