Emine Erdoğan’dan Ramazan mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yarın başlayacak olan Ramazan ayı için, “Ramazan-ı Şerif İslam alemine mübarek olsun” ifadesini kullandı.
Bu gece kalkılacak olan ilk sahur ile Ramazan ayı başlıyor. Emine Erdoğan da, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayımladı.
"RAMAZAN-I ŞERİF İSLAM ALEMİNE MÜBAREK OLSUN"
Erdoğan, mesajında, "Özlemle beklediğimiz Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içindeyiz. Bu manevi iklimde yeryüzüne yağan rahmetin, tüm dertlerin şifası olmasını diliyorum. Allah, hepimize Kuran-ı Kerim'in hakikatine mazhar olmayı nasip etsin. Ramazan-ı Şerif İslam alemine mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.