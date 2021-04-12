USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

CHP'li belediyede maske vurgunu!

CHP'li Belediyelerin karıştığı torpil, rüşvet, yandaşa ihale kıyağı gibi skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. CHP'li Esenyurt Belediyesi 2020 mali yılı denetim raporu tamamladı. Denetim raporunda belediyenin maske alımında devlet tarafından belirlenen maske fiyatının 3.5 katı fiyata maske aldığı ortaya çıktı.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 20:36
CHP'li belediyede maske vurgunu!

CHP'li Kemal Deniz Bozkurt yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'nin 2020 mali yılı denetim raporu tamamladı. Denetim raporunda belediyenin maske alımında devlet tarafından belirlenen maske fiyatının 3.5 katı fiyata maske aldığı ortaya çıktı.

Esenyurt Belediyesi'nin 2020 yılında medikal malzeme alım ihalesinde Kovid-19 pandemisini fırsata çevirenleri önlemek amacıyla piyasa değeri KDV dahil maksimum fiyatını 1 TL olarak belirlediği maskelerin tanesini 3.5 TL'ye aldığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Nisan ayı son oturumunda konuşan AK Parti Meclis üyesi ve Bütçe ve Denetim Komisyonu Başkanı Togay Çoban yaptığı açıklamada, 'Belediyenin maske alımı bizi şaşırttı. 20 tane maske alımı yapılmış tanesi 18 liradan tanesi. Yine farklı bir zamanda maske alımı yapılmış 25 bin adet tanesi 3.5 liradan yine bir maske alımı yapılmış N95 özelliği ne kadar çoksa Başkan kullanıyormuş gerçi kullandığı halde Koronavirüse yakalandı tanesi 10 liradan, 40 tane maske alınmış tanesi 60 liradan farklı bir şekilde maske alımı yapılmış 50 tane tanesi 10 liradan. Her akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tanesini 2.89 liraya aldığı maskenin çok yüksek olduğu söyleniyor ya Esenyurt'ta tanesi 3.5 liraya alınmış. 25 bin adet tanesi 3.5 liradan alınmış bu maskelerin tanesi 25 kuruş' dedi.



İBB'DE DE BENZER İHALE YAPMIŞTI

İBB yönetim de 22 Mayıs 2020'de pazarlık usulü gerçekleştirdiği İETT üzerinden 100 bin maske alımı ihalesini de KDV hariç 2,89 TL'den alarak 289 bin TL ödeme yapmıştı. İhaleyi ise 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj Ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. almıştı.



İhaleyi alan şirketin sahipleri ise Muharrem ve Hülya Sarıgöl çifti olduğu görülmüştü. Sarıgöl ailesinin ise CHP ile olan bağlantıları olduğu, CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer il-ilçe başkanlar ile fotoğrafları olduğu görülmüştü. Hülya Sarıgöl'ün ayrıca CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıkmıştı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt...

Ak PartiKemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement