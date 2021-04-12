USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

Ali Erbaş'tan 'Ramazan' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı mesajında "yaşanan tüm sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu"nu belirtip "sabır" ve "şükür" tavsiyesinde bulundu.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:43
Ali Erbaş'tan 'Ramazan' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mesajında, Ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ramazanı diğer zamanlardan ayıran en önemli özelliğin, Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, "Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan Ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu ayda ifa edilen zekât, fitre, ikram, infak ve sadakalarla Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlenmekte, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da pekişmektedir. Diğer yandan merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği Ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte; bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır" dedi.

"HER ZORLUĞUN ARDINDAN KOLAYLIKLAR VARDIR"

Ali Erbaş, pandemi nedeniyle Ramazan ayının bu yıl da üzgün ve buruk karşılamak zorunda kalındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir. İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alarak ramazan ayını mümkün olan en güzel şekilde ihya etmektir. Bu sebeple zorlukların ve sıkıntıların ancak Allah’ın yardımıyla aşılacağına inanarak hayatımızın merkezine rıza-ı Bâri’yi, Kur’an-ı Kerim’i ve Sünnet-i seniyye’yi yerleştirmeliyiz.

"NAMAZLARIMIZI EVİMİZDE DE OLSA CEMAATLE KILMAYA ÇALIŞALIM"

Ramazanın maneviyatını evlerimizde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim. İbadetlerimizi hep birlikte yapmaya ve namazlarımızı evimizde de olsa mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışalım. Çocuklarımıza sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravih namazının huzurunu ve mukabelenin neşesini evlerimizde en güzel şekilde yaşatmanın gayreti içerisinde olalım. Evlerimizi birer mektebe dönüştürerek ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok güzelliği daha fazla hissedelim. Bu duygu ve düşüncelerle, şifa ve rahmet ayı ramazanın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. İyiliklerimizin ve dualarımızın bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement