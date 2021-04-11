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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan inciler!

Kılıçdaroğlu katıldığı TV programında konuştu. LGBT için, “Aile yapısını niye bozsun” dedi. Darbe imalı bildiriye sahip çıkan Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılmasının da “Anayasa’ya aykırı olduğunu” ileri sürdü

Güncel / 11 Nisan 2021 Pazar 09:51
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan inciler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gece yarısı darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amirallere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, 'Emekli amiral bu kişiler. Emekli dünyanın neresinde darbe yapar? Silahı yok, bağlı olduğu hiçbir askeri birlik yok, bırakın mahalledeki bekçi de kendisine bağlı değil.

Mahallenin karakolundaki polis de kendisine bağlı değil. Bu adam nasıl darbe yapacak' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu sözleri sarf ederken, hem küçümsedi hem de ikinci darbe girişimini emekli olduktan sonra yapan siyasi tarihimizdeki kötü örnek Talat Aydemir olayını görmezden geldi.

AİLE YAPISI BOZULMAZMIŞ!

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik adımlar atacaklarını vurgularken, yeni bir gafa daha imza attı. 'İstanbul Sözleşmesi Türk aile yapısını bozuyor mu?' sorusuna, 'Hayır, ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız.

Herkesin kimliğine saygı duymak zorundasınız' cevabını veren Kılıçdaroğlu, sözleşmedeki LGBT ile ilgili hükümlerin Türk geleneksel aile yapısına aykırı olduğunu ve ahlaki değerleri zedelediğini görmezden geldi.

İÇİNE SİNDİREMİYOR

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı karşılaştıran Kılıçdaroğlu bildik senaryosunu tekrarladı. 'Cumhur İttifakı otoriter bir yönetimi temsil eder, Millet İttifakı demokratik bir rejimi temsil eder' iddiasında bulunarak halkın yüzde 52'den fazlasının oy verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni içine sindiremediğini bir kez daha gösterdi.

BAKLAYI ÇIKARDI

Millet İttifakı'nın uzlaşıp kendisini aday göstermesi halinde nasıl hareket edeceği sorulan Kılıçdaroğlu ağzındaki baklayı da çıkarıverdi. Kılıçdaroğlu, 'İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız zaten' diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığında gönlü olduğuna ilişkin sinyal verdi.

TERÖR SEVİCİLİĞİNE DEVAM

Kılıçdaroğlu, CHP ile HDP arasındaki gizli işbirliğine ilişkin soruları da cevaplarken, sarf ettiği sözlerle terör seviciliğini sürdürdüğünü ima etti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına yönelik dava açılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, 'Bunlar Meclis'i yönetiyorlar.

Konuşma yapmak isteyen HDP'li Meclis Başkanvekili'nden izin almak zorundadır, ben de izin almak zorundayım. Siz onu terörist ilan ederseniz, Meclis'te konuşmak için teröristten izin alındı mı diyeceğiz... Diğer partilerle ilgimiz neyse HDP ile de ilgimiz öyle' sözleriyle HDP'ye olan desteğinin devam ettiğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

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