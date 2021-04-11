Başkan Erdoğan ile Zelenskiy ile akşam yemeğinde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İki lider, kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, toplantının ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.
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