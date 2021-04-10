Tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Konya'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 35 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Konya-Aksaray karayolunun 40. Kilometresinde meydana geldi. İzmir'den yola çıkan Özkan Acar idaresindeki tur otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada 1'i ağır 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tur otobüsünün, yolculara İç Anadolu'daki tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi amacıyla İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.



1 RUS TURİST ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI



İkinci kaza yine Konya-Aksaray karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan idaresindeki otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrildi.





32 Rus yolcunun bulunduğu otobüsteki 43 yaşındaki Rus kadın turist hayatını kaybetti, 12 kişide yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.