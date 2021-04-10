Sözcü'den bildiri kurnazlığı!

104 amiral eskisinin Montrö Sözleşmesi ve görevli bir amirali bahane ederek geçtiğimiz hafta yayınladığı darbe imalı bildiri gündemdeki yerini korurken, her geçen gün yeni oyunlar kurgulanıyor. Amiralleri aklamak için algı operasyonlarına imza atan muhalefet cenahından biri de Sözcü gazetesi oldu.



Bildirinin içeriğini bırakıp saatine takıldılar



Bildiride darbe iması olduğu kamuoyunun büyük kesimi tarafından kabul görürken, aralarında Türker Ertürk'ün debulunduğu 10 amiral eskisi gözaltına alındı. Gerek gözaltında olan gerekse henüz haklarından yasal işlem başlatılmayan isimlerin avukatlığı ise Sözcü gazetesine kaldı. Sözcü, bildiriye imza atmayan bir amiralin sözü üzerinden dışarıda kalan imzacı amirallerin bile dile getirmediği söylemler üzerinden mağduriyet oluşturma çabası içine girdi. Bildiriyi imzalamayan eski amiral Semih Çetin'in “3 Nisan sabahı bana gelen metinde ‘Emekli amirallerin kamuoyuna duyuru' yazıyordu. Tarih 6 Nisan'dı, 60 isim vardı. Fakat 3 Nisan gecesi basına sızdırıldı. Girişine ‘Yüce Türk Milleti' ifadesi eklenmişti. Altındaki tarih ise 4 Nisan'dı” sözlerine ye veren Sözcü gazetesi ‘Bildiri karmaşası' başlığı atarak bildirinin kendi zihniyetleri ile eş bir internet sitesinde yayınlandığını görmezden geldi. Metnin ilk halinde 60 amiral imzasının bulunduğu iddiası karşısında 104 amiral eskisinden tek kelimelik bir savunma gelmezken, Sözcü, 4 Nisan diye iddia edilen bildiri tarihinin 6 Nisan olarak değiştirildiği iddiası üzerinden mağduriyet oluşturma başladı. Bildiri tarihini bildirinin içeriğinin önüne set olarak çekmek isteyen ve sözde komlo algısı oluşturmaya çalışan Sözcü'nün yaptığı “Bildiri kurnazlığı' olarak yorumlandı.





