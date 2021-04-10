Konservatuvar öğrencilerinden İBB'ye taşınma tepkisi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (İÜDK) öğrencileri, Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınması kararını protesto etti. Bina önünde toplanan öğrenciler, "Konservatuvar yerinde güzel" diyerek basın açıklaması yaptı
İÜDK Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınma
kararının alınmasına öğrenciler tepki gösterdi. İtalyan mimar Umberto
Ferrari'nin 1927'de hal binası olarak inşa ettiği ve Haldun Taner Sahnesi'ne de ev
sahipliği yapan bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait. İBB tarafından
restore edilecek 286 koltuklu tiyatro, çalışmalardan sonra 543 koltuk kapasitesine
sahip olacak. Ancak 1986'dan bu yana sayısız öğrencinin yetiştiği İÜDK, artık bu
binada yer almayacak.
İBB'DEN CEVAP ALAMADILAR
İÜDK öğrencileri ise eğitimlerine Göztepe'de değil, İBB tarafından restore edilecek
hal binasında devam etmek istiyor. Okullarının taşınacağını yayın kuruluşlarından
öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, taleplerini dile getirmek için ise İBB ile
iletişime geçmeye çalıştıkları ancak bir cevap alamadıkları için tepkili. Seslerini
duyurmak adına okul binası önünde toplanan bir grup öğrenci, basın açıklaması
yaptı. Durumu sanatları ile protesto etmek isteyen öğrenciler, açıklamadan önce
keman çalarak, şarkı söyledi.
"ALINAN KARAR ÜZERİNE BİR BİLGİ VE YAPILAN
İTİRAZLARA BİR CEVAP ALAMADIK"
"Öncelikle size sanatımızla, amiyane tabir olacak ama bir şov yapmak istiyoruz.
Seslerimizle, söylediğimiz şarkılarla ve danslarımızla... Akabinde de basın
açıklamamızı yapacağız" diyen öğrenciler, bir süre keman çalarak şarkı
söyledikten sonra basın açıklaması yaptı.
Öğrenciler İnsiyatifi temsilcisi ve Bale Anasanat Dalı son sınıf öğrencisi Ekin Deniz
Akarslan, grup adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Okulumuzun
taşınma haberini internet üzerinden öğrenmenin üzüntüsü ve kızgınlığı içerisinde
belediyeye ulaşabileceğimize inandığımız her türlü kanaldan iletişime geçmeye ve
kararın netliği ve durumu hakkında bilgi almaya çalıştık. Bu süreçte İstanbul
Büyükşehir Belediyesine onlarca mail, beyaz masaya şikayet formları ve belediye
binasına gidip görüşme gerçekleştirmeye çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden
ne de Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanallarından, alınan karar üzerine bir bilgi
ve yapılan itirazlara bir cevap alamadık. Restorasyon sonrasında gideceğimiz
söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesinlikle bir sanat eğitiminin fiziksel
ihtiyaçlarını karşılamayacak halde olduğu inisiyatifteki arkadaşlarımız tarafından,
bizzat Göztepe'ye gidilerek görülmüştür. Alınamayan cevaplara karşılık olarak
başlattığımız kamuoyu çalışmalarında bizimle olduğunu gördüğümüz sanatçılara
ve öğrenci dayanışmalarına teşekkür ederken, kamuoyuna henüz bir açıklamada
bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına şu soruyu soruyoruz:
Neden düzenlenen yarışmada seçildiği gibi hal binasının restorasyonunda
korunacak olan konservatuvarımızı, 2016 yılında onaylanmış başka bir projeye
dönerek kapsam dışına alıyor ve bizi okulumuzdan ediyorsunuz? Ve bu süreci
şeffaıkla neden okulun tüm bileşenleri ile paylaşmıyorsunuz?" ifadelerine yer
verildi.
"BİZ İSTİYORUZ Kİ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET
KONSERVATUVARI YERİNDE KALSIN"
Akarslan, şöyle devam etti:
"Sanata ve sanatçıya bilhassa gençliğe değer verdiğini her fırsatta dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme talebimizin
olumlu sonuç alacağından ve karşılıklı görüştüğümüzde bu konu hakkında anlaşabileceğimize olan inancımızdan dolayı, sürecin başından sonuna tavrımızı
her zaman anlaşmaya ve anlamaya açık tuttuk. Ama ne yazık ki, bu süreç boyunca hiçbir görüşme talebimize olumlu bir dönüş alamadık, muhataplarımıza
ulaşamadık. Ve okulumuzun hakkında alınan kararların hiçbirinde okulun öznesi olan öğrencilere fikrini belirtme imkanı sunulmamış, görüşlerimiz alınmamıştır. O
yüzden başta belirttiğimiz gibi bugün burada haklı taleplerimizi ve isteklerimizi seslenmek için toplandık. Biz istiyoruz ki, Kadıköy Rıhtımın simgesi haline gelmiş
binamızda, eksiklerimiz giderilerek ve ihtiyaçlarımız gözetilerek yapılacak restorasyon sonrasında burada, olması gereken yerde olalım. Biz istiyoruz ki,
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yerinde kalsın."
"SADECE BİR EĞİTİM YERLEŞKESİ DEĞİL, BURASI BİR
TARİH"
İBB İletişim Platformlarına ulaşmaya çalıştığımızda, cevaplar neticesinde, bu yerleşkenin halk oylaması ile seçilen bir projede burada kalacağını biliyorduk. Lakin, sonrasında bir haber ajansından aldığımız bilgi ile, bizim Göztepe Yerleşkesi'ne taşınacağımızı öğrendik. Bir proje söz konusu ama bu
projede biz okul öznesi öğrenciler ve öğretim elemanları kale alınmamış. Burası sadece bir eğitim yerleşkesi değil, burası bir tarih. Biz 100 yılı aşkın süredir
buradayız. Hali hazırda istenen hal binası projesinde neden bizim olmadığımızı İBB kanallarından değil, ulusal bir yayın kanalından öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.
"PİYANOLARI DEPOYA KOYARSINIZ CEVABI ALDIK"
İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yılmaz Karaman, "Ben çok üzgünüm. Biz bir şeylerin daha güzel olacağına çok inandık
ancak şu an olan şey sadece bir hayal kırıklığı. Bize gösterilen yer Göztepe'de iki katlı küçük iki bina. Bizim piyanolarımız bile oraya sığmaz. Okula sığmayacağımızı
belediyeye söylediğimiz zaman da, bize gelen cevap 'O zaman piyanoları depoya koyarsınız?' okulun yönetici hocalarına gelen cevabı söylüyorum. Bu bina çok daha
iyi bir hale getirilip kullanılabilir. Biz sanatçılar, sanat öğrencileri olarak çok umutluyduk. 'Her şey çok güzel olacak' dendi ama hiçbir şey güzel olmadı" diye
konuştu.