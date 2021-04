Konservatuvar öğrencilerinden İBB'ye taşınma tepkisi

İÜDK Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınma

kararının alınmasına öğrenciler tepki gösterdi. İtalyan mimar Umberto

Ferrari'nin 1927'de hal binası olarak inşa ettiği ve Haldun Taner Sahnesi'ne de ev

sahipliği yapan bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait. İBB tarafından

restore edilecek 286 koltuklu tiyatro, çalışmalardan sonra 543 koltuk kapasitesine

sahip olacak. Ancak 1986'dan bu yana sayısız öğrencinin yetiştiği İÜDK, artık bu

binada yer almayacak.



İBB'DEN CEVAP ALAMADILAR



İÜDK öğrencileri ise eğitimlerine Göztepe'de değil, İBB tarafından restore edilecek

hal binasında devam etmek istiyor. Okullarının taşınacağını yayın kuruluşlarından

öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, taleplerini dile getirmek için ise İBB ile

iletişime geçmeye çalıştıkları ancak bir cevap alamadıkları için tepkili. Seslerini

duyurmak adına okul binası önünde toplanan bir grup öğrenci, basın açıklaması

yaptı. Durumu sanatları ile protesto etmek isteyen öğrenciler, açıklamadan önce

keman çalarak, şarkı söyledi.



"ALINAN KARAR ÜZERİNE BİR BİLGİ VE YAPILAN

İTİRAZLARA BİR CEVAP ALAMADIK"



"Öncelikle size sanatımızla, amiyane tabir olacak ama bir şov yapmak istiyoruz.

Seslerimizle, söylediğimiz şarkılarla ve danslarımızla... Akabinde de basın

açıklamamızı yapacağız" diyen öğrenciler, bir süre keman çalarak şarkı

söyledikten sonra basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler İnsiyatifi temsilcisi ve Bale Anasanat Dalı son sınıf öğrencisi Ekin Deniz

Akarslan, grup adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Okulumuzun

taşınma haberini internet üzerinden öğrenmenin üzüntüsü ve kızgınlığı içerisinde

belediyeye ulaşabileceğimize inandığımız her türlü kanaldan iletişime geçmeye ve

kararın netliği ve durumu hakkında bilgi almaya çalıştık. Bu süreçte İstanbul

Büyükşehir Belediyesine onlarca mail, beyaz masaya şikayet formları ve belediye

binasına gidip görüşme gerçekleştirmeye çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden

ne de Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanallarından, alınan karar üzerine bir bilgi

ve yapılan itirazlara bir cevap alamadık. Restorasyon sonrasında gideceğimiz

söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesinlikle bir sanat eğitiminin fiziksel

ihtiyaçlarını karşılamayacak halde olduğu inisiyatifteki arkadaşlarımız tarafından,

bizzat Göztepe'ye gidilerek görülmüştür. Alınamayan cevaplara karşılık olarak

başlattığımız kamuoyu çalışmalarında bizimle olduğunu gördüğümüz sanatçılara

ve öğrenci dayanışmalarına teşekkür ederken, kamuoyuna henüz bir açıklamada

bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına şu soruyu soruyoruz:

Neden düzenlenen yarışmada seçildiği gibi hal binasının restorasyonunda

korunacak olan konservatuvarımızı, 2016 yılında onaylanmış başka bir projeye

dönerek kapsam dışına alıyor ve bizi okulumuzdan ediyorsunuz? Ve bu süreci

şeffaıkla neden okulun tüm bileşenleri ile paylaşmıyorsunuz?" ifadelerine yer

verildi.



"BİZ İSTİYORUZ Kİ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET

KONSERVATUVARI YERİNDE KALSIN"



Akarslan, şöyle devam etti:

"Sanata ve sanatçıya bilhassa gençliğe değer verdiğini her fırsatta dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme talebimizin

olumlu sonuç alacağından ve karşılıklı görüştüğümüzde bu konu hakkında anlaşabileceğimize olan inancımızdan dolayı, sürecin başından sonuna tavrımızı

her zaman anlaşmaya ve anlamaya açık tuttuk. Ama ne yazık ki, bu süreç boyunca hiçbir görüşme talebimize olumlu bir dönüş alamadık, muhataplarımıza

ulaşamadık. Ve okulumuzun hakkında alınan kararların hiçbirinde okulun öznesi olan öğrencilere fikrini belirtme imkanı sunulmamış, görüşlerimiz alınmamıştır. O

yüzden başta belirttiğimiz gibi bugün burada haklı taleplerimizi ve isteklerimizi seslenmek için toplandık. Biz istiyoruz ki, Kadıköy Rıhtımın simgesi haline gelmiş

binamızda, eksiklerimiz giderilerek ve ihtiyaçlarımız gözetilerek yapılacak restorasyon sonrasında burada, olması gereken yerde olalım. Biz istiyoruz ki,

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yerinde kalsın."



"SADECE BİR EĞİTİM YERLEŞKESİ DEĞİL, BURASI BİR

TARİH"



İBB İletişim Platformlarına ulaşmaya çalıştığımızda, cevaplar neticesinde, bu yerleşkenin halk oylaması ile seçilen bir projede burada kalacağını biliyorduk. Lakin, sonrasında bir haber ajansından aldığımız bilgi ile, bizim Göztepe Yerleşkesi'ne taşınacağımızı öğrendik. Bir proje söz konusu ama bu

projede biz okul öznesi öğrenciler ve öğretim elemanları kale alınmamış. Burası sadece bir eğitim yerleşkesi değil, burası bir tarih. Biz 100 yılı aşkın süredir

buradayız. Hali hazırda istenen hal binası projesinde neden bizim olmadığımızı İBB kanallarından değil, ulusal bir yayın kanalından öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.





"PİYANOLARI DEPOYA KOYARSINIZ CEVABI ALDIK"



İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yılmaz Karaman, "Ben çok üzgünüm. Biz bir şeylerin daha güzel olacağına çok inandık

ancak şu an olan şey sadece bir hayal kırıklığı. Bize gösterilen yer Göztepe'de iki katlı küçük iki bina. Bizim piyanolarımız bile oraya sığmaz. Okula sığmayacağımızı

belediyeye söylediğimiz zaman da, bize gelen cevap 'O zaman piyanoları depoya koyarsınız?' okulun yönetici hocalarına gelen cevabı söylüyorum. Bu bina çok daha

iyi bir hale getirilip kullanılabilir. Biz sanatçılar, sanat öğrencileri olarak çok umutluyduk. 'Her şey çok güzel olacak' dendi ama hiçbir şey güzel olmadı" diye

konuştu.