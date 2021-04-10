USD (Alış - Satış) : 8,14 - 8,15 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

Gökçek'ten tepki: Erkekçe söylesene

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Metropol A.Ş. ile ilgili çarpıcı bir soru yöneltti.

Siyaset / 10 Nisan 2021 Cumartesi 22:03
Gökçek'ten tepki: Erkekçe söylesene

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Metropol A.Ş. ile ilgili çarpıcı bir soru sordu.
 
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Mansur Yavaş Metropol AŞ'ye sermaye artışı istiyor. Şirketin 2020 zararı 4.758.323 TL. Yani Mansur, Metropol A.Ş.’yi batırmış. Zararın gerekçesi olarak 2004 yılında Dubai'de kurulan şirketin satışı sırasında zarar ettiği iddiası; ki doğru değil. Düşünebiliyor musunuz?
 
Metropol A.Ş., Gökçek döneminde 2015’te 3.610.000TL kar etmiş, 2016’da 4.480.000 TL kar etmiş.
 
Süper zeka Mansur Bey'e göre karla bırakılan Metropol A.Ş., 2004 yılındaki satış dolayısıyla iflasın eşiğine gelmiş(!).
 
Erkekçe 'çapsızlığım dolayısıyla şirketi batırdım' desene.
 
Mansur şimdi diyor ki; 'Metropol A.Ş.’ye sermaye artışı yapılırsa 2021 yılı sonunda şirketin 14.945.949 tl kar etmesi öngörmektedir, sermaye artışını kabul etmezseniz şirketin iflasını isteyeceğim.'
 
Madem bu kadar kabiliyetliydin, 2019 ve 2020 yılında niye bu kadar zarar ettin?"

Mansur YavaşMelih Gökçek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement