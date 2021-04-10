Gökçek'ten tepki: Erkekçe söylesene

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'a Metropol A.Ş. ile ilgili çarpıcı bir soru sordu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

Mansur Yavaş Metropol AŞ'ye sermaye artışı istiyor. Şirketin 2020 zararı 4.758.323 TL. Yani Mansur, Metropol A.Ş.’yi batırmış. Zararın gerekçesi olarak 2004 yılında Dubai'de kurulan şirketin satışı sırasında zarar ettiği iddiası; ki doğru değil. Düşünebiliyor musunuz?

Metropol A.Ş., Gökçek döneminde 2015’te 3.610.000TL kar etmiş, 2016’da 4.480.000 TL kar etmiş.

Süper zeka Mansur Bey'e göre karla bırakılan Metropol A.Ş., 2004 yılındaki satış dolayısıyla iflasın eşiğine gelmiş(!).

Erkekçe 'çapsızlığım dolayısıyla şirketi batırdım' desene.

Mansur şimdi diyor ki; 'Metropol A.Ş.’ye sermaye artışı yapılırsa 2021 yılı sonunda şirketin 14.945.949 tl kar etmesi öngörmektedir, sermaye artışını kabul etmezseniz şirketin iflasını isteyeceğim.'

Madem bu kadar kabiliyetliydin, 2019 ve 2020 yılında niye bu kadar zarar ettin?"