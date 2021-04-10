Fransızlardan Libya'da Türk gemisine baskın!

Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından Panama bayraklı MEDKON İzmir adlı gemiye Libya açıklarındayken baskın düzenlendi.



Fransa, 1 Nisan’da Ambarlı Kumport’tan ayrılan gemide yapılan aramanın, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemesi için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Akdeniz’de başlatılan İrini Harekatı kapsamında yapıldığını iddia etti.



Gemi ise aramanın ardından rotasına devam etti.



5 gün sonra duyurdular



Öte yandan Fransız ordusunun 3 Nisan’daki olayı beş gün sonra, 8 Nisan’da duyurması dikkat çekti.