Ankara'da istinat duvarı çöktü! Sorumlular yakalandı...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı.



Olay, Çankaya ilçesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi.



Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.



Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve Altay Sokak ile Mektep Sokak'ta bulunan 14 binayı tahliye etti.



Evlerinden tahliye edilip, konaklayacak yer bulunmayan bazı vatandaşlar, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirildi.



Mahalle sakinlerinden Arif Demir, büyük iş makineleriyle hafriyat alınması sonucu, Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma olduğunu ve binanın uçuruma doğru kaymaya başladığını söyledi.







ASFALTTA AÇILMA OLUŞMUŞ



Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Rıza Odabaşı ise 'Binanın temelinde alttaki inşaat nedeniyle kazı yapıldı. Bir arkadaşım bize binanın bulunduğu sokakta asfaltta açılma olduğunu söyledi' ifadelerini kullandı.



MÜTEAHHİT İLE İLGİLİ SKANDAL İDDİA



Öte yandan, kayma olan bina sakinleri, inşaat çalışması başladığında müteahhit ile görüştüklerini, müteahhidin, 'Kendi arsam istediğim gibi kazımı yaparım' ifadesini kullandığını iddia etti.





İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU OLAY YERİNDE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı.



Bakan Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.







O MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI



Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.