Amazon'dan Türkiye hamlesi!

3yıl önce Türkiye pazarına giren Amazon, pandemi ile birlikte artan e-ticaret hacmiyle Türkiye’deki operasyonlarını genişletiyor. Geçen yıl kullanıcılarına bedava ve hızlı teslimat hizmeti veren ‘Prime’ servisini Türkiye’ye taşıyan Amazon, yeni depo kurduruyor. Şirket, Gebze’de operasyon merkezi kurulması için Ceva Lojistik ile anlaştı. Amazon’un Gebze’de kuracağı tesiste Ceva Lojistik, ürünlerin depolanması, stok yönetimi ve dağıtımından sorumlu olacak. Yatırım ile Gebze’de binden fazla yeni istihdam yaratılacağı ifade ediliyor.



Amazon, Türkiye’ye geldikten 1 yıl sonra satıcılar için kargo hizmetini de getirdi. Amazon’un bu anlamda 2 deposu bulunuyor. Söz konusu hizmetle satıcı adına ürünü muhafaza edip, paketleyip ve kargo işlemleriyle ilgileniyor. Türk girişimcilerle entegre bir şekilde çalışan servis, Amazon Türkiye bünyesindeki satıcıları önemli bir zahmetten kurtarıyor. Hızlı teslimat için İstanbul’un Avrupa yakasına da yatırım yapacağı konuşuluyor.



Yeni depo için anlaştığı Ceva Logistics, üçüncü parti lojistik hizmetleri alanında büyük ya da orta ölçekli ulusal ve çokuluslu şirketler için nakliye ve tedarik zinciri çözümleri sağlıyor. Şirketin, 160’ı aşkın ülkede binden fazla tesisinde 78 bin çalışanı bulunuyor. Ceva Logistics’in hem Kontrat Lojistiği hem de Navlun Yönetimi alanlarında geniş bir hizmet yelpazesi var.



Ayrıca Amazon Türkiye, bu hafta gıda ve içecek kategorisi açarak, market alanına da giriş yapmıştı. Kategoride konserve gıdadan alkolsüz içeceklere, atıştırmalıklardan makarna ve baklagillere kadar binlerce çeşit ürün yer alıyor.