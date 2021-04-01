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Turşu bidonunda dans cezasız kalmadı!

Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır" dedi.

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 18:22
Turşu bidonunda dans cezasız kalmadı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, 'turşu tankına girerek dans eden' bir kişinin video görüntülerinin yayımlanmasının ardından Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G. isimli kişinin Şanlıurfa'nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yapılan denetimler sonucunda, işletme, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetten menedildi. Ayrıca işletmeye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

Turşu tesisindeki skandal için Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

'Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Şanlıurfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. Manisa İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.'

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Pakdemirli, 'Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden ALO 174 Gıda Hattı'mıza bildirebilirler, 0 501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattımız ile ekiplerimize ulaşabilirler. Halkımızın duyarlılığına gönülden teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

YARI ÇIPLAK DANS ETMİŞTİ

Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.

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