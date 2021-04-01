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'Terör seviciler üzülmeye devam edecek!'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Danıştay'ın Basın Kartı yönetmeliğindeki bazı maddeleri iptal kararına tepki gösterdi. Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe “gazetecilik” adı altında “terörizm propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!" dedi.

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 23:36
'Terör seviciler üzülmeye devam edecek!'

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği'nde bazı değişikliklerin yapılmasını öngören maddeleri iptal etti.

İdari Dava Daireleri Kurulu, "milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık", "gazetecilik meslek onurunu zedeleme" gibi gerekçelerle basın kartının iptal edilemeyeceğine karar verdi.

TERÖR SEVİCİLER BOŞUNA SEVİNMESİN!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Altun paylaşımında, daha iyi bir yönetmelik yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını vurgulayıp, "Görevde olduğumuz müddetçe “gazetecilik” adı altında “terörizm propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler!" ifadelerini kullandı.

Altun paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

Bir an düşünün.Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye “basın kartı” verilir mi? “Ama ben gazeteciyim” diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR!

Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları “gazeteci” olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...

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