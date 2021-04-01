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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Güvenlik soruşturması tartışmasıyla ilgili konuşan Şentop, tartışmaları manipülatif olarak gördüğünü belirtti.

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 14:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama!

TBMM'deki oylama gerilimi hakkında Şentop, 'Burada arkadaşlar Meclis iradesi bağlamında tartışmalarını manipülatif olarak görüyorum.' dedi. Şentop ayrıca, 'Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim.' ifadelerini kullandı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2015'te, 1978'te hüküm aynı olduğu için benzer şeylerle karşılaşılmış

İhtilaf üzerine o zaman elektronik oylamaya geçilmesi gerek 1998'de alınmış kararlar da var. iç tüzük hükümler bunu gerektirir. İtiraz var mı yok mu? Budur. İtiraz olduğu o görüntülerde de var.

İtiraz olduğunda elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. İç tüzüğün 13. maddesine göre başkanlık divanına itiraz yapma hakkı var Başkanlık divanı toplanıp karar alıyor, Genel Kurul oyuna sunuyor. Genel Kurul yeniden oylama yapabiliyor.

3 Mart 2015'te HDP'li arkadaşların talebi üzerine Meclis Başkanı, Başkanlık Divanını aynı gün toplamış, karar verilmiş. Kısa zaman içinde toplandığı vaki. Burada arkadaşlar Meclis iradesi bağlamında tartışmalarını manipülatif olarak görüyorum.

Bugün başkanvekillerinin açıklamalarını da gördüm. HDP'nin 3 Mart 2015'te itirazı var, aynı gün toplanıp karara bağlanmış. Bütün partilerin böyle itirazları var. Anayasa ve iç tüzük Meclis Başkanı'na genel kurulu yönetme yetkisi veriyor. Meclis başkanvekilleri Meclis Başkanının yerine yönetir. Hangi toplantıyı ne zaman hangi başkanvekilinin yöneteceğine meclis başkanı karar verebilir.

Başkanvekillerinin yönettiği oturumlarla ilgili sorumluluk Meclis Başkanında olduğu için tartışma olduğunda tartışmaya dahil olmam normaldir.

İç tüzüğe aykırı diyen vatandaşa toptancı usulüyle yanıt vermeyi uygun bulmuyorum. Meclis Başkanı koşarak gelmiş falan. Sıkıntı olduğunu fark ettiğimde koşa koşa giderim, bu benim görevimdir, görevimin gereğini de yaparım

O arkadaşa konuşurken aynaya bakmasını tavsiye ediyorum ne anlama geldiğini anlaması için. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim.

İşaretle oylamak diye bir oylama usulu var. İşaretle oylama genel olarak meclisin farklı hükümler olmazsa genel olarak kullandığı oylamadır. Tam olarak sayı hesabı da yok. Çoğunluk ne taraftadır onunla karar verilir. Başkanla katip üyeler birlikte sayarlar, hangisinin çok olduğunu diyor. Bir katip üye yanlışlık var, sayı yok yeter sayısı dediği zaman elektronik oylamaya geçilmesi lazım. Bu oylamada da sistemde fark var. Açık oylama kimin ne oy verdiğinin belli olduğu oylamadır. İşari oylamada ise sayı ve kim olduğunu tespit etmek zor olduğu için.

Mustafa Şentop

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