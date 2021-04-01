Rusya'dan savaş açıklaması!

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol altında tuttuğu Donbas bölgesinde 1 Nisan itibariyle sona eren ateşkesin uzatılmayacağını açıklayan Rusya, Ukrayna sınırına yoğun asker sevkiyatı yapıyor. Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 'Ukrayna'nın tekrar bir savaş başlatmasından korkuyoruz' dedi.



Kiev hükümetinin Rusya'nın doğu sınırına askeri yığınak yapması, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlal etmeye başladığını söylemesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 'Artan tansiyon nedeniyle endişelerimizi dile getiriyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'nın öyle ya da böyle yapabileceği bir provokatif hamlenin savaşa yol açabileceğinden endişeliyiz. Bunu görmek istemeyiz' açıklamasında bulunduktan sonra, 'savaş' ifadesini değiştirip 'İç savaş demek istedim' dedi.



2014'ten bu yana 14 bin kişi öldürüldü



Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.



Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Ukrayna Parlamentosu, oy çoğunluğuyla kabul ettiği bildiride uluslararası toplumu, Donbas'ta artan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskıyı artırmaya çağırmış, bildiride, 'Rusya'yı Donbas'ta askeri faaliyetlerini durdurmaya, ateşkese uymaya, ordusunu ve askeri oluşumlarını Ukrayna topraklarından çekilmeye çağırıyoruz.' ifadesi kullanılmıştı.



Ukrayna hükümeti, Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladı. Hükümetten yapılan açıklamada, 29 Mart'ta yayımlanan kararın 10 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.



Ukrayna, Rusya'yla turizm alanında iş birliği anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasındaki turizm iş birliği anlaşmasından çekildiğini belirtti.



Ukrayna ile ABD arasında kritik görüşme



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD tarafı, NATO üyesi olmayan Ukrayna'nın önemli bir ortak olduğunu belirtti.



'Ukrayna, Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik rol oynuyor'



Orgeneral Milley'in Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Khomchak ile görüşmesinde konu, Doğu Avrupa'daki güvenlik meselesiydi.



Açıklamada, NATO üyesi olmayan Ukrayna'nın önemli bir ortak olduğu belirtildi. Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynadığı ifade edildi.