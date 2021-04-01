LGBT'lilerden İYİ Parti'ye teşekkür!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Pembe Hayat Derneği üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.



AKŞENER'DEN CESARET ALIYORUZ!



Grup adına konuşan dernek üyesi Beray Göksu Eroğlu, 'Bizlerin kararlılığına cesaretle güç veren İYİ Parti ailesine, başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz' dedi.









Basın açıklamasına katılanlar, gökkuşağının renklerini taşıyan şemsiyeler açtı, 'LGBT hakkı insan hakkıdır', 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ve 'Teşekkür ederiz Meral anne' yazılı dövizler taşıdı.