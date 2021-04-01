Kemal Kılıçdaroğlu: İlk seçimde iktidarız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems ve beraberindeki heyet ile TBMM'de görüştü.



Daems-Kılıçdaroğlu görüşmesinde “erken seçim, İstanbul Sözleşmesi , AİHM kararları' ele alındı.



Daems, İstanbul Sözleşmesi ve AİHM, konularında Türkiye'nin imajının zedelendiğini belirterek CHP Lideri'ne sitemlerde bulundu.



Türkiye'de siyasette ikili bir durum olduğunu, bir tarafta demokrasi taraftarı olan Millet İttifakı diğer tarafta otoriter rejim yanlısı Cumhur İttifakı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, AB'ye ilk seçimde iktidar olacaklarının mesajını verip şu ifadeleri kullandı;



'BU DURUMLARI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

“Bu durum seçimlerde değişecek. Yerel seçimler önemli bir gösterge oldu. İlk seçimde biz kazanacağız (Millet İttifakı).



Türkiye'de tekrar demokratikleşme dönemini başlatacağız. Biz, seçimleri kazandıktan sonra Türkiye'de tekrar parlamenter sistemi getireceğiz.



Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili partilerin hazırlıkları var şu anda o konularla ilgili çalışmalar nihayetlenmek üzere”