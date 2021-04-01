Jeff Bezos’un Twitter'daki trol ordusu!

ABD'li ticaret devi Amazon ve kurucusu Jeff Bezos hakkında ortaya skandal bir iddia atıldı. Çok gizli kategorisiyle yayınlanan belgelere göre Jeff Bezos'un, Amazon'un itibarını korumak ve kendisi hakkında olumlu bir algı yaratmak için Twitter'da bir trol ordusu kurduğu ortaya çıktı.



BİRİNCİ GÖREV: BEZOS'U ÖVÜN



Daily Mail'in yayınladığı belgelere göre 2018 yılında 'Veritas' kod adıyla oluşturulan gizli bir grup, Twitter'da Jeff Bezos'a yönelik yapılan her eleştiriye sivil insanlarmışçasına cevap vererek Bezos'u övmek için işe alındı.



Sızdırılan "Küresel Sosyal CS Program Yönetimi" başlıklı belgenin, "Amazon.com gizli" kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı. Buna göre başta Jeff Bezos'un vergilendirmesini yetersiz bulan ABD'li senatör Bernie Sanders olmak üzere, Bezos hakkında olumsuz görüş bildiren herkese saldırmakla görevli trol ordusu, görev yaptığı süre boyunca Twitter'da sistematik olarak Sanders'ı eleştirdi ve Bezos'u savundu.



AMAZON'UN İTİBARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR



Bezos'u savunmanın yanı sıra Amazon şirketi için de algı yönetimi yapılması istenen grup, şirketteki çalışan koşulları hakkında olumlu şeyler yazmakla yükümlüydü.



Amazon işçilerinin şikayetlerini yansıttığı dönemlerde sistematik olarak Amazon'daki koşulları öven tweetlerle karşı atağa geçen trol ordusu, yaptığı paylaşımlarla şirket hakkında olumlu bir intiba yaratmaya çalıştı.







TROLLERDE ARANA KRİTERLER DE BELİRTİLDİ



İfşa olan belgelerde, Veritas projesinde işe alınacak trollerde aranan özellikler de yer aldı. İşe alım kriterleri arasında "Özgün olmak, iyi bir mizah anlayışının bulunması, temiz bir sicil kaydı" gibi maddelerin de bulunması dikkat çekti. Gizli projede "elçi" olarak bahsedilen bu kişilere, ne yapıp yapamayacaklarını belirten bir metin de imzalattırıldı.



Trol ordusunun hedefinin "müşterinin güvenini kazanmak" olduğunu dikte eden manifestoda, Amazon'la ilgili olumlu tüm yönlerin "artırılarak" paylaşılması gerektiği de belirtildi.



Ticaret devi, daha öce çalışanlarına uyguladığı ağır çalışa koşullarıyla gündeme gelmiş, özellikle mavi yakalı çalışanlar insani ihtiyaçlarını gidermenin bile sıkı bir şekilde denetlenmesinden rahatsız olduklarını dile getirmişti.