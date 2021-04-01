İmamoğlu da dostlarını itiraf etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu “Şimdiki Zaman” programına katıldı. İmamoğlu, programda kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna ise genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı cevabı vererek şaşırtmadı.



Ortaklarından medet umdular



Yerel seçimlerde Millet İttifakı üyeleriyle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri kazanan CHP genel seçimler için de ortaklarından medet umuyor. Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'yi ima ederek "Genel seçimleri de dostlarımızla kazanacağız." sözlerinin ardından İmamoğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi.



"Dostlarımızla kazanacağız"



KRT TV'de İmamoğlu kendisine sorulan Cumhurbaşkanlığı sorusuna genel başkanı ile aynı cevabı vererek "Ben bu konuda aynen geneş başkanımız gibi düşünüyorum. Dostlarımızla kazanacağız. Günü geldiğinde bu konu en doğru şekilde konuşulup hep birlikte karar verilecek." dedi.