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Biden'dan dengeleri değiştirecek talimat!

ABD Başkanı Biden’ın Basra Körfezi’ndeki Patriot sistemlerinin kaldırılması talimatı verdiği iddia edildi.

Dünya / 01 Nisan 2021 Perşembe 20:22
Biden'dan dengeleri değiştirecek talimat!

Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) talimat verdiğini öne sürdü.

ABD basını, ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemlerinin kaldırılması talimatı verdiğini öne sürdü.

Wall Street Journal, Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiğini öne sürdü.

WSJ haberde üst düzey yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon'un 1'i Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti. Haberde, Pentagon'un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvveti Orta Doğu'nun dışına taşıdığı belirtildi.

RUSYA VE ÇİN'E KARŞI KONUŞLANDIRILABİLİRLER

Haberde, Pentagon'un Orta Doğu'dan çektiği donanımların ve kuvvetlerin bir kısmını başlıca küresel rakipleri olarak gördüğü iki ülke olan Rusya ve Çin'e karşı yeniden konuşlandırılabileceği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD'li yetkililerin daha fazla donanımı ve kuvveti bölgeden çıkarmayı gözden geçirdiği ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNMALI

Askeri ekipmanların bölgeden çıkarılmasının bir diğer nedeni olarak ise, ABD'nin Suudi Arabistan'dan kendi topraklarını savunma yükünü daha fazla üstlenmesini istemesi olarak gösterildi. Pentagon'un Suudi Arabistan'daki stratejik noktalar ile petrol tesislerin korunmasına yardımcı olacak yolları araştırmak için bir ekip oluşturduğu ifade edilen haberde ayrıca, yardım seçenekleri arasında hava savunma sistemi satışı, genişletilmiş istihbarat paylaşımı ve ek askeri eğitim gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

PetrolSuudi Arabistan

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