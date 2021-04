Bakan Selçuk yanıtladı! Okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılmasını kendisinin de arzuladığını, ancak kontrollü devam etmek istedikleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığını düşündükleri için tedbirli ve güvenli şekilde adım attıklarını ifade etti. Bununla beraber milyonlarca öğrenci ve öğretmen Covid-19 aşılamasının hem dünyada hem de Türkiye'de hız kazanmasıyla beraber 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakan Selçuk'un öğrenci ve öğretmenlere verdiği cevaplar ise dikkat çekti...



COVİD-19'DA 60 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da koronavirüs aşılama programına dahil edildiğini açıklamasının ardından, uygulama başladı. Bununla beraber Türkiye'de Covid-19'la mücadelede uygulanan toplam aşı miktarı 15 milyonu geçerken, son gelen verilere göre birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 2 milyon 338 bin 22, Ankara'da 1 milyon 185 bin 118, İzmir'de ise 1 milyon 8 bin 257 doz olarak kayıtlara geçti.



YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE 28 MİLYON DOZLUK AŞI GELDİ



Yurt dışından Türkiye'ye şu ana kadar yaklaşık 28 milyon dozluk CoronaVac ve BioNTech aşısı tedarik edilirken, bunların 18 milyon dozu kullanıma alındı, 10 milyon doza denk gelen şişelenmemiş aşı ise dolumunun tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.



AŞILAMA HIZ KAZANDI: OKULLAR AÇILACAK MI?



Türkiye'de aşılamanın hız kazanmasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve öğretmen "Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.



BAKAN SELÇUK 'ZİYA ÖĞRETMEN İLE EĞİTİM BULUŞMALARI' KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" ve "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programları kapsamında, meslektaşları ve öğrencilerle çevrim içi ortamda buluşmayı sürdürüyor.





YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR



Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenliği il zümre başkanları ve fizik öğretmenleriyle buluşup salgın döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimle ilgili deneyimlerini, görüş ve düşüncelerini paylaşan Bakan Selçuk, daha sonra Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluştu.



Fizik öğretmenleri ile buluşmasında, salgın döneminde olağanüstü çaba gösteren meslektaşları sayesinde her bir öğrenciye rahatça ulaşabildiklerini vurgulayan Selçuk, "Burası bizde' diyen her arkadaşımız, aslında çocuklarımızın bir emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor ve ülkemizin eğitim ihtiyacı konusunda elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hepinize müteşekkirim." açıklamasında bulundu.



BAKAN SELÇUK: SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZ



Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızının, "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde." isteğini dile getirmesi üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi:



"Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız."



Şanlıurfa Harran'da fizik öğretmeni Burcu Türkkan, mekatronik mühendisliğinde yüksek lisans yaptığını ve okulda robotik sınıfı açtığını anlattı. Bu sınıfta robotlar ürettiklerini kaydeden Türkkan, fizik derslerinde kullandığı web.2 araçları ve oyunlarla öğrencilerin derslere olan ilgisinin arttığını aktardı.



Mardin'de öğretmenlik yapan Orhan Kesim'in, TRT EBA'da fizik dersleri veren öğretmen Ahmet Nuri Akay'ın anlatımlarının çok sevildiğini söylemesi üzerine Selçuk, "Ahmet Nuri Hoca fizik konusunda hem bilimsel hem teorik anlamda çok derin bilgisi olan hem de işin pratiğini anlatma noktasında çok büyük becerileri olan bir hocadır." görüşünü dile getirdi.



ZİYA ÖĞRETMEN, ESKİŞEHİR ATATÜRK GÜZEL SANATLAR LİSESİ'NE KONUK OLDU



Fizik öğretmenleri ile buluşmasının ardından "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti.



Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dallarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Selçuk ile paylaştı.



"Ben öz geçmişleri çok seviyorum. Ama öz geleceğinize ne yazdığınızı çok önemsiyorum." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:



"İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmek öğretmenlerimizin ve anne babaların desteğiyle oluyor. Siz yılmadan çalışırsanız bunun hakkını vermek de bizim sorumluluğumuz altında. Yeteneklerinizle tüm dünyaya sesinizi duyurmanız mümkün. Çıtanız bütün dünya."



Müziğin önemli yer tuttuğu buluşmada, genç sanatçılar, klasik Batı müziğinden Anadolu'nun türkülerine, zeybeklerine uzanan bir müzik ziyafeti sundu.



"SİZLERLE YAPTIĞIMIZ BU GÖRÜŞMEYİ SANATLA BULUŞMA OLARAK ALGILADIM"



Öğrencilerin yerel kültürün tınılarını evrensel olarak yorumladıkları eserleri çok beğendiğini belirten Selçuk, onları EBA Televizyonu'nda bir programa davet etti.



Yazdıkları öyküler, yaptıkları resimler ile pek çok yarışmada dereceye giren öğrencilere emek veren tüm meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk, "Güzel sanatlar liselerimiz sayesinde sizler üniversite eğitimi öncesinde istediğiniz profesyonel eğitimi alabiliyorsunuz. Ben sizlerle yaptığımız bu görüşmeyi sanatla buluşma olarak algıladım. Sizlerin sayesinde sanatın inceliklerini güzelliklerini paylaşma fırsatımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ise Bakan Selçuk'a kara kalemle resmettikleri portresini hediye etti.



Öğrencilerin diğer bir sürpriz hediyesi de "Ziya Öğretmen'imize UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı Hatırası" notuyla kendi yaptıkları Yunus Emre heykeli oldu. Hediyenin, kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Selçuk, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'ni, Türkiye'ye yakışan güzel işlerinden dolayı kutladı.