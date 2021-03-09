YÖKDİL sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Şubat'ta uygulanan 2020-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.



SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?



Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek