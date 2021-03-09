Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenaze programı belli oldu!

Türk tiyatrosunun usta ismi, ünlü oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oynadığı film ve dizilerde 7'den 70'e birçok kişinin gönlünde taht kuran Öztekin'in vefat haberi Türkiye'yi yasa boğdu.



KIZI PELİN ÖZTEKİN AÇIKLADI



Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla usta sanatçının cenaze töreni hakkında bilgi verdi.



Pelin Öztekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi, 10 Mart Çarşamba günü, saat 15:00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir."