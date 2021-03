Kayıp dolandırıcının çürük ayağı sahile vurdu!

Polisin evini aramasından saatler sonra kayıplara karıştı, aylarca hiçbir yerde izine rastlanmadı. Yaklaşık 20 milyon dolarla sırra kadem basan kadının bir ayağı çürümüş halde sahile vurdu.



Caddick, son olarak Kasım ayında Avustralya'nın Sydney şehrinin Dover Heights'te bulunan lüks malikanesinde görülmüştü.



Avustralya medyası, 12 Kasım sabahı kaybolan 49 yaşındaki işkadınının 60'tan fazla müşterisinden 20 milyon dolara yakın (145 milyon TL) yakın para çaldığını yazdı.



Avustralya polisi, geçen hafta bazı kampçıların, içinde Bournda Ulusal Park'ı sahilinde çürümüş ayak olan bir koşu ayakkabısı bulmalarına kadar, Caddick'in izine rastlayamamıştı.



AYAĞINI KENDİSİ KESMİŞ OLABİLİR



New South Wales polis komiseri Mick Fuller, Sydney'li kadının öldüğüne inandığını ancak davanın kapanmadığını ve polisten kaçmak için kendi ayağını kesmesinin mümkün olduğunu söyledi.



Komiser Fuller şöyle konuştu: 'Ayağını kesip hâlâ hayatta olma şansı her zaman var, bu ihtimal düşük de olsa bu davayı henüz kapatmadık. Hala ondan geriye kalanları arıyoruz ve fonların [dolandırılmış yatırımcılar için] nerede olabileceğine bakıyoruz.'



DNA TESTİYLE DOĞRULANDI



Yapılan DNA testi, vücut kısmının kayıp kadına ait olduğunu doğruladı. Caddick'in lüks malikanesiyle çürümüş ayağının kıyıya vurduğu Bournda Ulusal Park sahili arasında 340 kilometre mesafe var.



Yeni Güney Galler polisi komiser yardımcısı Mick Willing, Caddick'in belli bir yol kat etmeden önce evinde suya girmiş olmasının mümkün olduğunu söyledi: 'Suya ne zaman ve nasıl girdiği hala bir sır olmaya devam ediyor.



Bu noktada hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Her türlü fikre açığız ancak kayboluşunun koşulları göz önüne alındığında, kendi hayatına son vermiş olabileceği ihtimalini düşünüyoruz.'



Mick Willing, polis ekiplerinin parçaları bir araya getirmeye çalışırken güney kıyısındaki Tathra yakınlarındaki bir milli parkı aramaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Caddick'in ortadan kaybolmasıyla ilgili ilk raporlar çıktığında, polis işkadınının hala hayatta olduğunu tahmin ediyordu.



BİR ARKADAŞI 835 BİN DOLAR KAPTIRDI



Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, kocası ve oğluyla beraber yaşayan 49 yaşındaki iş kadını, düzenli olarak yurtdışında geçirdiği tatiller ve pahalı moda zevkiyle biliniyordu.



Dolandırıcılık kurbanları arasındaki Cherly Kraft Reid, emekli maaşının 835 bin dolarını Caddick'e göndermiş. Reid, aynı zamanda arkadaşı olan Caddick'ten en son geçen yıl Eylül ayında haber almış.



Reid, 2GB radyoya şöyle konuştu: 'Vay canına, bu oğlu için üzücü, trajik bir son ama aynı zamanda bizim için de üzücü ve trajik bir son oldu; çünkü hesabımızı kapatamadık.'



Parasına atıfta bulunarak Reid, şöyle devam etti: 'Haberlerde söylenilenlerin yanı sıra, bunun geri dönüşünü görme ihtimalimiz yok, bu oldukça yıkıcı bir durum. Bu sadece parayla ilgili değil, başımıza gelenlerin sonuçlarıyla ilgili. Yıllardır sıfır getiriye çalışıyoruz çünkü o anlamsız ama kendince haklı bir hayat yaşamaya karar verdi.'



Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu tarafından açılan dolandırıcılık soruşturması, halen devam ediyor.