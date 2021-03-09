İstanbul'da eş zamanlı operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.



Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.



14 ZANLI GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.



Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.