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İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı 8 Mart paylaşımına İYİ Parti'den gelen tepkiler durulmuyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İmamoğlu'nun yaptığı paylaşıma ilişkin, "Böyle bir tweetin gereği var mı? Bence yoktu. İstanbul'da çok büyük sorunlar var" diyerek tepki gösterdi.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 19:09
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor!

İBB Başkanı İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kutlamıştı.

Söz konusu mesajın ardından İYİ Partili birçok siyasetçi İmamoğlu'na sert tepki göstermişti. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BÖYLE BİR TWEETE GEREK YOKTU!

CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'den söz konusu paylaşıma gelen tepkilere bugün bir yenisi daha eklendi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada, İstanbul'un çok büyük sorunları olduğunu vurgulayarak Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tweet atmasına gerek olmadığını ifade etti.

ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİ PAYLAŞMASINI BEKLERDİM

Türkkan, "Ben beklerdim ki; İmamoğlu şehit öğretmen Aybüke kardeşimiz nezdinde bütün analarımızın da kadınlarımızın gününü kutlasın. İstanbul'da çok büyük sorunlar var, kadınların da sorunları var. Bu kadınların sorunlarını çözmeye odaklanması daha doğru olur, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Lütfü TürkkanMeral AkşenerMilletvekiliPervin Buldan

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