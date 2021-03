İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstihbarat birimlerimiz Kandil Saha Sorumlusu'na yazılan raporu ele geçirdi

İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam'da Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Soylu, "Belki sizlerin çok iyi bildiği, kamuoyunun bilmediği bir şeyi anlatıyım." diyerek, PKK'nın iç yazışma dilinin Türkçe olduğunu aktardı. Soylu, resmi yazışmalardaki kadar düzgün Türkçe kullanıldığına dikkat çekerken, Kandil'e yazılan raporun ele geçirildiğini belirtti, "Bunlar bizim mühendis olacak çocuklarımızı kaçırdılar" dedi.



Soylu, PKK'nın reklamının Batılı ülkelerce şiddetli şekilde yapıldığını ifade etti, " PKK'yı dünyaya iyi bir huylu tümör olarak paylaşmaya çalışıyorlar. PKK'yı en iyi siz biliyorsunuz, habis bir urdur." dedi.



"PKK'YI İYİ HUYLU BİR TÜMÖR GİBİ PAZARLAMAYA ÇALIŞIYORLAR, PKK HABİS BİR URDUR"



Soylu'nun açıklamaları şöyle:



İçerde kımıldayamayan PKK'ya sınırımızın ötesinde yeni bir alan oluşturmaya, PKK'yı dünyaya iyi bir huylu tümör olarak paylaşmaya çalışıyorlar. PKK'yı en iyi siz biliyorsunuz, habis bir urdur. PKK'ya verdikleri destek tırlar dolusu silahtan ibaret değildir. Uluslararası reklam kampanyası da Batılı ülkeler tarafından şiddetli bir şekilde yapılmaktadır. Batılı ülkelere sürekli çağrıda bulunuyoruz ama adım attıramıyoruz. Batılı ülkedeki bazı mahfiller PKK'nın diasporası haline gelmiştir. FETÖ, PKK'nın üst aklıdır. Bunu gelişi güzel söylüyor değilim. Her itirafçı, her söylem bize bu gerçeği göstermektedir. Birbirlerine alan açmaları, kol kola girmeleri, FETÖ'den sonra PKK'nın sahayı doldurmaya çalışması en net göstergelerdendir.



"BİZ ŞUNU YAPTIK: DİRENDİK, GÜÇLENDİK, BASTIRDIK"



Ortaya konulan tüm kirli planların karşısında Türkiye olarak biz şunu yaptık, direndik, güçlendik ve bastırdık. Birileri istedikleri kadar konuşsun, netice ortada. Herkes biliyor ki PKK'nın içerde eylem kabiliyeti sınırlıdır. silahlı terörist sayısı yurt içinde yüzde 83 azaldı, 300'ün altına düştü. Örgüte katılım tarihin en düşük, kopmalar ise tam tersine en yüksek seviyededir. 2019'da 132 kişi PKK'ya katıldı. 2020'de bu sayı 53 oldu. 2021'de ise 2 kişidir. 53 kişinin katıldığı 2020'de 243 oldu. Yani katılım sayısının 5 katı. Elbette biz bunu rastgele yapmış değiliz. İstikrar ve içeride geliştirdiğimiz kapasitenin sonucudur. Meseleye farklı bir noktadan yaklaştık. 15 Temmuz sonrası proaktif yaklaşım ile karşılık verdik. Sınır güvenliğimiz ile, jandarmamızdaki personel ve teknik kapasite artışımız ile, TSK'nın harekatları ile, Libya'da Suriye'de attığımız adımlarla, insansız hava araçlarındaki atılımlarla Türkiye bu neticeye ulaşmıştır. 90'ların Türkiye'sinden 28 Şubat'ın tokatını yemiş bir ülkenin böyle bir coğrafyada böyle bir konuma gelmesi her milletin ve liderin harcı değildir.



"PKK'YI BİZE DEĞİL, DİYARBAKIR ANNELERİNE ANLATIN"



Özel Harekat Başkanlığı'mızın kapasitesini artırmaya özen gösterdik. Cumhurbaşkanımızın bizzat çok büyük emekleri oldu. Şükranlarımı iletmek istiyorum.



Sahada kazandığımızı masada kazanmak isteyenlere fırsat vermemek lazım. Bize PKK'yı anlatmak isteyenler Diyarbakır'daki annelere anlatsınlar.





"PKK'NIN İÇ YAZIŞMA DİLİ TÜRKÇE'DİR"



Belki sizlerin çok iyi bildiği, kamuoyunun bilmediği bir şeyi anlatıyım. PKK'nın iç yazışma dili Türkçe'dir. İstihbarat birimlerimiz sözde 'Kandil Saha Sorumlusu'na yazılan raporları ele geçirdiler. Sayfalarca yazıda bir tane karalama yok. Gayet düzgün ve açık yazılmış. Mühendis olacak çocukları kaçırdılar. Dünyanın en verimli yaylalarına terörü musallat ettiler. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 sivili katlettiler. Bunların içinde yaşlı kadınlar, anneler, babalar, çocuklar, işçiler, imamlar, çobanlar, öğretmenler, mühendisler, yol işçileri, duvar işçileri, kundaktaki bebekten, camideki dedeye kadar katlettiler. Gencine uyuşturucu sattılar, aslan gibi jandarmayı, korucuyu şehit ettiler. Bizim bu meselede kafamız karışık değildir. Kimse bu yapılara sempati ile bakmasın. Biz büyük bir devletiz. Allah'a şükür ne yaptığımızı biliyoruz.



"GÜN BUGÜNDÜR, ZAMAN BU ZAMANDIR, FIRSAT BU FIRSATTIR"



Gün bugündür. Zaman bu zamandır. Fırsat bu fırsattır. Gelecek nesillere terörün bir miktarını bile bırakmamak sizin namusunuz, ahdinizdir.