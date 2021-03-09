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Atina'da sokaklar karıştı!

Yunanistan’ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı. Polis şiddetini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Olaylarda, 5 kişi gözaltına alındı, 1 polis yaralandı.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 23:13
Atina'da sokaklar karıştı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı.

ÖĞRENCİLER POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO ETTİ

Atina'da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.

"Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı" ve "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazlı pankartlar taşıyan göstericiler, Nea Smirni Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

1 POLİS YARALANDI

Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

POLİSİN, GÖSTERİ YAPMAK İSTEYENLERE ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER

Nea Smirni'de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu.

Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Yunanistan

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