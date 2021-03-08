Rasim Öztekin'den acı haber!

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Öztekin, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Ünlü sanatçının ölümünü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağolsun' ifadelerini kullandı.



Öztekin'e 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.



Güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuğu Ferhan Şensoy'dan alan Öztekin, rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamadığı için, geçen yıl kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti.









BAKAN KOCA PAYLAŞTI!



Bakan Koca acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda, 'Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun.' ifadelerini kullandı.