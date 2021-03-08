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O ilde marketlerle ilgili flaş karar!

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı vaka haritasında ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer alan Aksaray’da dün tam kapanma şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün sokaklar tıklım tıklım oldu. Hava sıcaklığının etkisiyle caddelerde yoğunluk oluşurken, sosyal mesafe kuralı da unutuldu. Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin 'damping' adı altında yaptıkları kampanyaların, ikinci bir karar kadar yapılmamasına karar verdi.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 17:38
O ilde marketlerle ilgili flaş karar!

Aksaray'da vaka sayısı yüksek olduğu ve kırımız kategoride yer aldı için cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 sıralarında sona erdi. Dün market, bakkal ve manavlarda kapalı olacak şekilde tam kapanma sistemi uygulandı.

Bugün ise cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kentte hava sıcaklığının da artmasıyla maske kurallarına uyulurken, sosyal mesafe unutuldu. Kentin işlek noktalarından Bankalar Caddesi ile Eski Sanayi Caddesi'nde kalabalık olduğu gözlendi. Polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

"MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA UYMALIYIZ"

Kent halkından Ahmet Çiçek (62), ''Dün şehrimizde yasak dolayısıyla kimse sokağa çıkmadı. Bugün genel olarak yoğunlukta biraz fazlalık var. Ben işi olanın çıkmasına bir şey demiyorum. Ama işi olmayanın dışarı çıkması doğal değil. Aksaray'ın bir an önce kırmızı listeden çıkıp maviye dönmesi arzu ediyoruz. Bunu da maske, mesafe ile temizliğe ciddi oranda uyarsak normale döneriz diye düşünüyorum" dedi.

Kentte ayrıca merkeze bağlı Yeşiltepe beldesi, koronavirüs vaka sayası artması nedeniyle 7 gün karantinaya alındı. Yenikent beldesindeki karantinanın da 15 Mart Pazartesi günü saat 08.00'e kadar uzatıldı.

MARKETLERDE İNDİRİM YASAKLANDI

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve 'damping' adı altında yaptıkları kampanyaların, vatandaşların bir arada bulunarak yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verdi.

Ayrıca merkeze bağlı Çavdarlılar köyü, Bağlı köyü, Ceran köyü ve Bağlıkaya beldesinde vaka sayısındaki artış sebebiyle, salgının yayılmasını engellemek amacıyla mevcuttaki pozitif konavirüs vakalarının ve bundan sonra olacak olan pozitif vakalar evlerinde kolluk kuvvetlerince izolasyona alınacak.

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