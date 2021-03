New York'ta liseler açılıyor!

New York Eğitim Departmanından yapılan açıklamada, şehirdeki 488 devlet lisesinde bulunan ve dönem başında sınıfta öğrenimi seçen yaklaşık 55 bin öğrencinin yanı sıra 17 bin çalışanın okula döneceği bildirildi.



Okullar açılırken uzaktan eğitim opsiyonunu tercih eden 282 bin lise öğrencisinin ise internet üzerinden eğitime devam edeceği kaydedildi.



New York Devlet Okulları Atletizm Liginin de nisan ayı başından itibaren açılacağı ve spor müsabakalarının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak mayısta başlayıp yaz boyu devam etmesinin planlandığı bildirildi.



New York'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaşmasıyla 18 Kasım 2020'de sınıflarda yüz yüze eğitim geçici olarak durdurulmuş, ilkokullar 7 Aralık'ta, ortaokullar da 25 Şubat'ta tekrar açılarak öğrenciler sınıflara dönmüştü.



Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 milyon 700 bine yakın vaka sayısı ile ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen 4'üncü eyalet olan New York, 48 bin 355 can kaybıyla da California'dan sonra 2'inci sırada yer alıyor.