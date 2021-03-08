Mavi Vatan 2021 tamamlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '' Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz.'' denildi.