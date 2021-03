Koronavirüs risk haritası değişti! 8 ilde kısıtlamalar geliyor: İşte yeni tedbirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verilere göre oluşturulan Türkiye'de haftalık vaka sayıları ve renk kodu haritasını açıkladı. Buna göre birçok ilimizde yeni kısıtlamaların gelme ihtimali belirdi. Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimizde yeni yasaklama ve tedbirlerin alınması önümüzdeki 4 gün içinde yaşanacak gelişmelere bağlı.



ÇOK YÜSKEK RİSK GRUBUNA HIZLI GEÇİŞ



8 ilde vaka sayıları haftalık 100 bin kişide 100'ün üzerine çıkarak yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçiş yaptı. Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilde, 15 Mart'a kadar vaka sayılarında düşüş yaşanmazsa çok yüksek risk grubunda olduklarından restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler yeniden kapanacak.



RİSK HARİTASI İÇİN 'TURUNCU' ŞART



27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 111 bin 57, Kırklareli'de 116 bin 94, Tekirdağ'da 111 bin 19, Kocaeli'de 112 bin 25, Yalova'da 134 bin 76, Çanakkale'de 107 bin 29, Mersin'de 100 bin 82 ve Kilis'te 163 bin 17 oldu.



KAFE, RESTORAN VE KIRAATHANELER KAPATILACAK



Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mart'a kadar yapacağı değerlendirmelere kadar bu 8 ilde kafe, restoran, çay bahçeleri ve kıraathanelerin yeniden kapanmaması için söz konusu illerin kırmızı (çok yüksek riskli) renkten turuncuya (yüksek riskli) geçiş yapmaları gerekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, alt kategoriye inilmezse kapanma devam ediyor: Bilindiği gibi düşük, rota ve yüksek risk grubunda restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler açıkken çok yüksek riskli kategorilerde ise bir alt kategoriye inilmediği sürece kapalı kalıyor.



MAVİ İLLERİN SAYISI AZALDI



Düşük risk grubundaki (mavi) illerin sayısı da bir önceki haftaya göre azaldı. Muş, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da haftalık vaka sayıları 100 binde 20 kişinin üzerine çıktı. Türkiye'deki mavi kategorideki il sayısı da 14'ten 10'a düştü.



Türkiye genelinde haftalık vaka sayısının 100 bin kişide en fazla olduğu şehir Samsun (348.36) oldu. Karadeniz'de 10 il çok yüksek risk grubunda yer alırken geçen haftaya kıyasla Ordu, Trabzon ve Rize'de vaka sayılarının azalması dikkat çekti.



İşte kritik 8 il: İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis'te vaka sayılarında patlama yaşandı.



İSTANBUL'UN HEDEFİ MAVİ KATEGORİ!



İstanbul Valiliği, kontrollü normalleşme döneminde 3 günde toplam 281 bin 677 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Vali Ali Yerlikaya öncülüğünde 'kontrollü normalleşme' döneminde salgınla daha etkili mücadele edebilmek amacıyla 39 ilçemizde vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve meslek odaları ekiplerimizin katılımlarıyla dinamik denetimler her alanda aralıksız devam ediyor" denildi.



Açıklamada ayrıca "7/24 esasına göre bütün birimlerin katılımıyla ilimizde yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmelere, işyeri sahipleri ve vatandaşlarımıza korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda uyarılar yapıldı" denildi.

Valilik açıklamasında, "4 Mart'ta 122 bin 116, 5 Mart'ta 96 bin 436, 6 Mart'ta 63 bin 125 olmak üzere toplam 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi. Kontrollü normalleşme döneminde, salgınla mücadelemizi etkin olarak sürdürebilmek maksadıyla, bütün birimlerimizin katılımıyla her alanda 'Hedef Mavi Kategori' parolasıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.



Evimizde, işyerimizde, çarşıda-pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım. Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

