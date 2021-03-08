Kemal Kılıçdaroğlu, makarnacı hakaretlerini yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci ve yeni mezunlarla yaptığı çevrim içi toplantıda tartışılacak ifadeler kullandı.



Yıllardır AK Parti'nin oy aldığı kesimleri 'makarnacı' gibi çirkin ifadelerle damgalayanların sözcülüğüne soyunan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın makarna dağıtarak yoksulların oylarına göz diktiğini söyledi.



' SANA BİR PAKET MAKARNA VERDİM SEN DE OYUNU VER'

Kılıçdaroğlu, 'Aile destekleri sigortasını, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyet devleti Parlamento'da Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sözleşmesini kabul ederek, aile destekleri sigortasının getirilmesini taahhüt etmiştir. Bu yasayı çıkarmıyorlar. Neden? Yoksulluğu yönetmek ve yoksulların oylarını almak için... Onlara; bak sana bir paket yardım yaptım, sana şu paketi verdim, sana makarna verdim, sana şunu verdim... Sen de bana oyunu ver... ' ifadelerini kullandı.