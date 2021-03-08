Jandarma denetiminde Kadınlar Günü sürprizi!

Koronavirüs salgınıyla nedeniyle İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Dinamik Denetim Modeli" gereği, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılan denetimlerde, Jandarma Asayiş Timleri, Otoyol Trafik Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri (Huzur Timleri), Motosikletli Trafik Timleri (Hızır Timleri), Jandarma Trafik Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Havalimanı Koruma Birlikleri ile toplam 4 bin 518 denetim yapıldı.



JANDARMA DENETİMLERDE KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADI



Denetimlere katılan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde sürücü ve yolculara yönelik koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Ve kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, kendilerine karanfil ve hijyen seti takdim edildi. Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlarda belirtilen hususlar ile sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yolcuların HES kodlarının sorgulamaları yapıldı.



