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İtalya'da korkunç rakamlar!

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi.

Dünya / 08 Mart 2021 Pazartesi 18:31
İtalya'da korkunç rakamlar!

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 184 bin 684 testte 13 bin 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 3 milyon 81 bin 368'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, düne göre 329 azalışla 472 bin 533 oldu. Buna karşın yoğun bakımdakilerin sayısı ise 95 artarak 2 bin 700'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 13 bin 893 artışla 2 milyon 508 bin 732'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede, 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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