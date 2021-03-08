İmamoğlu'nun HDP'ye yanaşma sebebi belli oldu!

Siyaset gündemi Ekrem İmamoğlu'nun dun gece Pervin Buldan ve Meral Akşener'i buluşturduğu Kadınlar Günü tweetiyle çalkalandı. İmamoğlu'nun HDP'ye gebe olduğu bilinirken HDP'li milletvekili Sezai Temelli'nin yıllar önce katıldığı programda sarf ettiği sözler bu gebeliğin sebebini tekrar gözler önüne serdi.