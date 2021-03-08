İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına tepkiler dinmiyor!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi sosyal medya hesabından yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepkiler sürüyor.



Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:







