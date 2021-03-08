İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına tepkiler dinmiyor!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepkiler sürüyor. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın Kadınlar Günü'nü kutlamasına Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan da İmamoğlu'na tepki göstererek, 'Sana yazıklar olsun' dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi sosyal medya hesabından yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepkiler sürüyor.
Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: