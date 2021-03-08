Eyüpsultan'da korkutan yangın!

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan üç katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu farkeden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Çiçekli Sokak üzerinde yer alan metruk bir binada heniz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.



