Ekrem İmamoğlu, skandal mesajını böyle savundu!

Yaptığı borçlanmalara rağmen İstanbullulara herhangi bir hizmeti bulunmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlediği tweet siyaset gündemine bomba gibi düştü.



İmamoğlu paylaşımında 'İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.' ifadelerini kullanmıştı.



10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın mesajda yer alması hem siyasiler hem sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe, İmamoğlu'na, 'Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin #8MartDünyaKadınlarGünü'nü içim buruk bir şekilde kutluyorum.' sözleriyle tepki gösterdi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, söz konusu tweete, 'Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum' diyerek karşılık verdi.



İYİ Parti cephesinde tepkiye neden olan tweetle ilgili Genel Başkan Meral Akşener, ise 'Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum' şeklinde 'yuvarlak' bir ifade kullanmıştı.



'Verdiğim oya lanet olsun'



Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Twitter'da Ekrem İmamoğlu TT oldu, hakkında 50 binden fazla yorum yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun paylaşımı altına ise şu yorumları yazdı: 'Sana yazıklar olsun.', 'Verdiğim oya lanet olsun.', 'Ekrem İmamoğlu HDP'in 6 milyon oyuyla başkan olacağını zannediyor galiba!'



Diyarbakır anneleri de tepkili



HDP Diyarbakır binası önünde aylardır terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileler de Ekrem İmamoğlu'na sitem etti. Annelerden birisi, 'Buradan İmamoğlu'na sesleniyorum. Akşener'in Buldan'ın kadınlar gününü kutluyor. Diyarbakır annelerini yine dile getirmedi. Şiddetle kınıyorum, çok ayıp yaptığı. Niye bu anneleri görmüyorsunuz?' dedi.



İmamoğlu kendini böyle savundu



Skandal paylaşımın sahibi Ekrem İmamoğlu gelen tepkiler üzerine kendini 'Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur' ifadeleriyle savundu.