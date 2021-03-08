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CHP istifalara çözüm arıyor!

CHP bugünkü MYK toplantısında, partiden vekiller ile il ve ilçe teşkilatı üyelerinin Muharrem İnce'nin partisine geçmek için aldığı istifa kararlarını durdurmak için çare arayacak.

Siyaset / 08 Mart 2021 Pazartesi 07:50
CHP istifalara çözüm arıyor!

CHP, kendi içinde art arda yaşanan istifaları durdurmak için çalışmalara başladı.

CHP A takımı da İstanbul gündemiyle bugün toplanacak. Toplantıda, İstanbul ve örgüt istifaları ele alınacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul temaslarının da değerlendirileceği toplantıda, yardımcıların raporları görüşülecek. Kurultayın ardından bir yıl geçmeden gelen istifalara çözüm için formül aranacak.

Daha önce partiden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etmişti.

Vekillerin bu istifalarıyla sarsılan CHP il ve ilçe teşkilatlarından da gelen istifalarla da ağır bir darbe aldı.

İstifa eden partililerin de daha önce olduğu gibi Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partiye katılacağı belirtildi.

MUHARREM İNCE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Genel Merkez, Muharrem İnce'nin adımlarını da yakından takip ediyor.

Memleket Hareketi kurucusu İnce'nin CHP'lilerle görüşmeleri ise sürüyor. Muharrem İnce, parti için mayıs ayını işaret etti.

İnce'nin amacı, 45 günlük süre içinde Meclis'te temsil sayısını artırmak. Bunun için CHP'li milletvekilleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

İnce, partinin eski yöneticileri ile de bir araya geliyor. 45 günlük süreçte il başkanlarının atamaları da yapılacak.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluMuharrem İnce

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