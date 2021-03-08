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Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketlediği tweet, İYİ Parti cephesinde tepki çekmişti. İmamoğlu'nun tweetiyle ilgili konuşan Meral Akşer, "Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum" dedi.

Siyaset / 08 Mart 2021 Pazartesi 10:23
Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketlediği tweet siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu başta olmak üzere İYİ Parti cephesinde tepkiye neden olan tweetle ilgili açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener ise yuvarlak cevaplar verdi.

“Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum”

“İnsanların konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem sayın İmamoğlu'nun tweete hem de sayın Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan hürriyetçilik ilkesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum.”

Meral Akşener

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