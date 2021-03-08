Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti!

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla görevinden ayrıldı. BIST yaptığı açıklamayla, Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiğini duyurdu.



Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



KARAR SPK'YA BİLDİRİLDİ



"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."