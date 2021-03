Altun, sosyal medyadan cezayı kesti!

İYİ Parti, özellikle gençlerin akıllarını bulandırmak için sosyal medya üzerinden yaptığı manipülatif paylaşımı Meral Akşener'in başını yaktı.



İYİ PARTİ "DOĞRU MU" PLATFORMUNU İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTEDİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz ay resmi Twitter hesabından, "İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak." ifadeleriyle Doğru Mu platformunun açıklama linkini ekleyerek tanıtımını yapmıştı.







HAKİKAT MÜCADELEMİZİN GÜÇLÜ AYGITLARINDAN BİRİ OLACAK"



Platformun test aşamasında olduğunu belirten Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." demişti.



İYİ Parti'in Twitter'daki resmi hesabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "Parafraks (Freud Sürçmesi): "Davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi." Lügatınıza yeni bir sözcük katmak istedik... @iletisim" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti'nin resmi hesabını yöneten trollerin hazırladığı videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü"nden demek isterken, "25 Kasım Kadına Karşı Mücadele Günü" dediği anların görüntülerini paylaşarak dalga geçmek istedi.







ONLAR BİR TUZAK KURDULAR...



İYİ Parti'nin asıl amacıysa topluma yanlış bilgi veren Avrupa ve ABD tarafından fonlanan terör ve muhalefet medyasının yalanlarıyla mücadele etmek için kurulacak olan "Doğru Mu" platformuydu.



Sosyal medyada kurulan tuzak, İYİ Partililerin ellerine böyle bulaştı....







FAHRETTİN ALTUN TOPU DOKSANA TAKTI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz konusu trollerin hazırladığı videoyu "Her zaman @iletisim üzere olalım..." sözleriyle.alıntılıyarak, Meral Akşener'in dilinin sürçtüğü görüntülerdeki, "'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu." ifadelerini paylaştı.



Akşener, bundan 3.5 yıl önce partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısındaki konuşmasının son bölümünde gafa imza atmıştı. Milletin şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurduğunu söyleyen Akşener hatasını hemen düzeltse de gafı günlerce dalga konusu olmuştu. Kaynak : Takvim