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ABD'ye F-35 şoku!

F-35 savaş uçağındaki teknik arızalar dünyada gündemini meşgul etmeye devam ederken, ABD'ye bir şok daha geldi. Daha önce Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına İngiltere'den kötü haber geldi. Savunma bütçesinde kısıtlamaya giden İngiltere, planlanan 138 adet F-35 siparişini, 90 adet azaltarak 48 adet F-35B savaş uçağı satın alacak.

Dünya / 08 Mart 2021 Pazartesi 22:11
ABD'ye F-35 şoku!

İngiltere merkezli Sunday Times gazetesi, F-35 programıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazete, İngiltere'nin F-35 savaş uçağı alımında ciddi oranda azalmaya gideceğini yazdı.

MİLYARLARCA DOLARLIK İPTAL...

İngiltere, son dönemde askeri teçhizatlarında çeşitli kısıtlamalara gidiyor. Söz konusu haberde de bazı askeri kısıtlamaların olacağı belirtilirken, 90 adet F-35 savaş uçağı siparişinin iptal edileceği aktarıldı.

NİHAİ AÇIKLAMA 16 MART'TA

16 Mart'ta konuyla ilgili nihai bir açıklama yapılacağı belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre:

"General Nick Carter, gelecekteki silahlı kuvvetlerimiz için vizyonu belirlemede merkez olmuştur. Başbakan, geçen yıl açıklanan 24,1 milyar sterlinlik savunma anlaşmasının ardından entegre gözden geçirmenin sonuçları uygulanırken, General Carter'dan süreklilik ve istikrarı sağlamak için görevde kalmasını istedi. Entegre inceleme 16 Mart'ta yayınlanacaktır."

İngiltere

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