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'Teşkilat' dizisi başlıyor!

TRT 1’in, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği yeni dizisi ‘Teşkilat’ ekran yolculuğuna bu akşam (7 Mart Pazar) başlıyor.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 12:36
'Teşkilat' dizisi başlıyor!

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya'nın yer aldığı ‘Teşkilat', yedi vatan sevdalısı istihbaratçının heyecan ve gerilim yüklü olağanüstü operasyonlarını ekrana taşıyacak.

Başkent Ankara büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk Milli İstihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

Dizinin genel hikayesi ise şöyle:

Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA'ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey'e verilir.

Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır…

Mete Bey ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna ‘yaşarken ölen' bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır…

Ezgi EyüboğluTuncer SalmanMesut AkustaMehmet UstaÇağlar Ertuğrul

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