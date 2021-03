Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat yazdı:



Kadına şiddet insanlığa ihanettir



“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında fedakârlıkları ve cesaretleriyle ülkemiz üzerinde büyük emeği geçen Türk kadınının siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını elde edebilmesi için başlattığı mücadelede, ülkemiz kadınına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur. Dünyaya örnek teşkil edecek bu hareketle, kadınlarımız toplumsal hayat içerisinde yerini alarak şüphesiz döneminin en ileri adımlarından biri atılmıştır. Günümüz toplumunda kadınlarımız artık ekonomi, bilim, siyaset, spor, sanat gibi birçok alanda kendilerini en iyi şekilde temsil etmekte ve hem ülke çapında hem de uluslararası platformda bizleri her zaman ki gibi gururlandırmaktadır. Modern Türkiye'nin simgesi olan kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesine olan ihtiyaç açık ve net bir şekilde ortadadır. Toplumsal dönüşüme katkı sağlamanın en önemli adımı şüphesiz kadınlarımıza iş süreçlerinden başlayarak fırsat eşitliği sağlamaktır. Ekonomide kadın gücü, bizleri ülke olarak gelişmiş medeniyetler topluluğunda daha ileriye götürecektir. Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Bu kapsamda, kadınlarımıza hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek, toplumda eşit ve saygın bir yer sağlamak hepimizin üzerine düşen önemli bir görevdir. Unutmamak gerekir ki; ailelerin temel taşı olan kadınların önceliği sevgi, emek ve erdemdir. Kadın elinin değdiği her şeyde güzellik, nezaket ve derinlik bulunmaktadır. Son yıllarda artışa geçen kadına uygulanan her türlü şiddetin ve öfkenin hiçbir gerekçesi olmaz ve olamaz. Kadınlarımızın maruz kaldığı tüm olumsuzluklar, insan hakları ihlalidir. Kadına şiddet, hem bireye, hem aileye, hem de insanlığa karşı bir ihanettir. Ben bu dünyayı birleştiren, tamamlayan, büyüten, çoğaltan kadınlarımızın daha güzel yapacağına inanıyorum. Kadınlarımızın, büyük bir özveriyle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyor, her şeyin en güzeline layık olan Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.